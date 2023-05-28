«Была почти уверена, что умру». На финскую биатлонистку напал медведь
Поделиться
27-летняя биатлонистка сборной Финляндии Эрика Янка стала жертвой нападения медведя.
Инцидент произошёл 26 мая, во время вечерней прогулки спортсменки в городе Кухмо (Финляндия), расположенном неподалёку от границы с Россией. Животное появилось из леса и напало на биатлонистку. При этом Янка не получила физических травм.
«Эти события, безусловно, надолго оставят след в моей памяти. Такое сильное чувство, почти полная уверенность в том, что ты вот-вот умрёшь — это то, к чему нельзя подготовиться. Физически я, к счастью, не пострадала и не получила никаких травм. Я благодарна за все уроки, которые получила в жизни, находясь на природе и контактируя с разными животными», — написала Янка на своей странице в социальных сетях.
Комментарии
- 28 мая 2023
-
12:24
-
11:17
- 27 мая 2023
-
16:25
-
16:18
-
15:40
-
15:33
-
15:20
-
13:45
-
11:57
-
11:39
-
11:28
-
11:10
- 26 мая 2023
-
23:51
-
13:20
- 25 мая 2023
-
20:40
-
19:59
-
13:24
-
11:40
-
11:06
-
10:30
-
10:22
- 24 мая 2023
-
13:58
-
09:58
- 23 мая 2023
-
00:22
- 22 мая 2023
-
10:57
- 21 мая 2023
-
15:55
-
15:48
- 20 мая 2023
-
17:47
- 19 мая 2023
-
14:54
-
14:47
-
11:57
-
10:09
-
09:16
- 18 мая 2023
-
22:41
-
13:18
Партнерский контент