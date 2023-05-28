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«Была почти уверена, что умру». На финскую биатлонистку напал медведь

«Была почти уверена, что умру». На финскую биатлонистку напал медведь
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27-летняя биатлонистка сборной Финляндии Эрика Янка стала жертвой нападения медведя.

Инцидент произошёл 26 мая, во время вечерней прогулки спортсменки в городе Кухмо (Финляндия), расположенном неподалёку от границы с Россией. Животное появилось из леса и напало на биатлонистку. При этом Янка не получила физических травм.

«Эти события, безусловно, надолго оставят след в моей памяти. Такое сильное чувство, почти полная уверенность в том, что ты вот-вот умрёшь — это то, к чему нельзя подготовиться. Физически я, к счастью, не пострадала и не получила никаких травм. Я благодарна за все уроки, которые получила в жизни, находясь на природе и контактируя с разными животными», — написала Янка на своей странице в социальных сетях.

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