Емерхонов: второй год пытаются лишить зарплаты в сборной, второй год без части экипировки

Российский биатлонист Евгений Емерхонов высказался о лишении зарплаты в национальной команде. Спортсмен подчеркнул, что не понимает, как он мог выполнить критерии для попадания в сборную России, но не выполнить их для получения зарплаты.

«Изначально я думал, что когда ты попадаешь в сборную, то автоматом получаешь экипировку вместе с зарплатой. И тут нам всем сказали собрать документы, чтобы встать на ставку в ЦСП. Я собрал, а потом говорят: извини, а ты там не стоишь. Вроде как потому, что не выполнил критерии.

Хотя как можно выполнить критерии для попадания в сборную, но не для получения зарплаты? Есть ребята, которые тоже названные критерии не выполнили, но они стоят на ставке. А ещё есть юниоры, которых поставили на мужскую ставку, хотя они по идее могут проходить по юниорской.

Я молодой спортсмен, только второй год буду выступать по взрослым. Считаю, провёл очень достойный сезон, на главных стартах у меня были три четвёртых места. Почему со мной так поступают – не знаю. А ещё уже второй год подряд мне не выдают экипировку Forward. Это парадная форма, которая положена ребятам из сборной. Второй год пытаются лишить зарплаты, второй год без части экипировки… Почему так – не спрашивайте. Не знаю", — приводит слова Емерхонова Sports.ru.