Биатлонист сборной России Бажин: используем на тренировках патроны 2000 года выпуска

Биатлонист сборной России Кирилл Бажин рассказал, что спортсмены используют на тренировках патроны 2000 года выпуска, из-за которых приходится постоянно проводить чистку винтовки.
Спортсмен выложил в своём телеграм-канале пост, в котором рассказал про рутину на тренировках: «Немного стрелковой работы с утра. Десять выстрелов по одному лёжа и стоя. С учётом времени. И самая главная процедура после каждой стрельбы — это чистка».
Подписчики биатлониста поинтересовались, с чем связана необходимость такой частой чистки винтовки. «Стреляем старыми патронами, 2000 года выпуска. Очень много грязи остаётся после них в стволе», — поделился Бажин и опубликовал фотографию коробки патронов.
Фото: Телеграм-канал Кирилла Бажина
Кирилл Бажин является победителем индивидуальной гонки на 20 км в рамках чемпионата России – 2023.
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