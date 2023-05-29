Тренер сборной России по биатлону оценил шансы на возвращение на международные старты

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский высказался о возможном возвращении национальной команды на международные старты. Он признался, что не особо верит в возвращение России на международную арену в следующем сезоне, но подчеркнул, что сборная будет в состоянии готовности в любом случае.

«Честно говоря, я не думаю, что нас допустят до международных стартов в следующем сезоне. В принципе, мы в любом случае готовимся к основному старту, и если это будет не Спартакиада сильнейших в Златоусте, а чемпионат мира, думаю, никто не расстроится», — сказал Каминский в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Напомним, большинство российских спортсменов отстранены от международных соревнований из-за политической ситуации.