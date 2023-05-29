«Мне нравится Щербакова, в ней больше жизни». Тренер Каминский — о фигурном катании

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал, какими ещё видами спорта интересуется.

«К сожалению, я не такой ярый болельщик, хотя в своё время был хоккейным и футбольным болельщиком. Прям до слёз болел в детстве, в юношестве. Потом потихоньку остыл и уже не с такими эмоциями болел. Люблю, конечно же, игровые виды спорта смотреть. Ещё люблю лёгкую атлетику.

Кстати, ещё фигурное катание люблю — это первый вид спорта, которым я начал заниматься в шесть лет (улыбается). Один год занимался. Я пошёл в фигурное катание, чтобы научиться на коньках кататься, чтобы в хоккей играть.

Я больше слежу за парным катанием. Мы ещё в московской команде с Ниной Мозер часто пересекались и дружим, до сих пор иногда созваниваемся. Она болела за спринтеров лыжников, сейчас за биатлонистов — у неё эти виды тоже любимые. А мы болеем за фигуристов, но больше всего за парное катание. Сейчас я меньше слежу, но нравились Траньков и Волосожар. А в женском одиночном катании мне больше нравится Щербакова, в ней больше жизни», — сказал Каминский в эксклюзивном интервью «Чемпионату».