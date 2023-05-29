ЦСП готов увеличить квоту по зарплатам для биатлонистов, если поступит заявка от СБР

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о решении ситуации с лишением заработной платы биатлонистов сборной России Ларисы Куклиной, Евгения Емерхонова и Ильназа Мухамедзянова.

«Переговорил с руководителем Центра подготовки спортивных команд России и непосредственным работодателем наших биатлонистов Георгием Брюсовым. Принято решение руководством ЦСП после того, как завтра поступит новая заявка от Союза биатлонистов России увеличить квоту по зарплатам, то есть сейчас мяч на стороне поля СБР. Коллеги Майгуров, заместители и все те люди, подготовьте новую заявку с включением тех фамилий людей, которые заслужили, но вы их лишили денег. Этих людей может быть больше, чем трое. Это очень важно. И юниоров сохраним, и поможем тем, кто этого заслужил. Важна заявка от СБР завтра, не медля. В противном случае спортсмены будут знать, кто опять всё проворонил», — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».