Лариса Куклина — о скандале в сборной: нас уже лишили 0,5 ставки заработной платы

Чемпионка страны, российская биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала тот факт, что в сборной России её лишили 0,5 ставки заработной платы.

«У нас, к сожалению, есть связь только с нашим тренером напрямую. Наверное, сначала нужно решить этот вопрос в команде, со своим личным тренером, а потом уже обсуждать, какие инстанции следуют далее. В команде мы общаемся между собой абсолютно хорошо.

У нас одна трудовая книжка, и, соответственно, мы сами выбираем, где нам получать полную ставку. Это может быть наш регион или ЦСП, город Москва. Тут уже зависит, какие критерии ты выполнил в сезоне. Но разговор идёт о том, что нас уже лишили ставки 0,5», — сказала Куклина в эфире ТВ-программы «Громко!».