«Это победа!» Губерниев заявил, что ЦСП вернул ставку Куклиной, Томшину и другим

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил об изменениях в ситуации с лишением заработной платы биатлонистов сборной России.

«Куклина, Мухамедзянов, Емерхонов, Томшин и Каплина будут получать зарплату в ЦСП! Ура, это победа! Спасибо Минспорта, министру Матыцину и руководителю ЦСП Брюсову! Отреагировали сразу и вопрос решили! В СБР все плачут от радости, и слёзы заливают декольте вице-президента по спортивным рюмкам!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Ранее стало известно, что ряд биатлонистов неожиданно были лишены зарплат членов национальной команды России. Среди спортсменов, лишённых зарплат от Минспорта России, оказались Мухамедзянов, Евгений Емерхонов и Лариса Куклина.