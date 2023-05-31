«Это победа!» Губерниев заявил, что ЦСП вернул ставку Куклиной, Томшину и другим
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил об изменениях в ситуации с лишением заработной платы биатлонистов сборной России.
«Куклина, Мухамедзянов, Емерхонов, Томшин и Каплина будут получать зарплату в ЦСП! Ура, это победа! Спасибо Минспорта, министру Матыцину и руководителю ЦСП Брюсову! Отреагировали сразу и вопрос решили! В СБР все плачут от радости, и слёзы заливают декольте вице-президента по спортивным рюмкам!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Ранее стало известно, что ряд биатлонистов неожиданно были лишены зарплат членов национальной команды России. Среди спортсменов, лишённых зарплат от Минспорта России, оказались Мухамедзянов, Евгений Емерхонов и Лариса Куклина.
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