Фабьен Клод: моя цель — стать олимпийским чемпионом на Играх 2026 года

Французский биатлонист Фабьен Клод рассказал о профессиональных планах.

«Я не ставлю цели на год, а строю глобальный проект. Намечаю направление работы, чтобы добиться прогресса к Олимпийским играм 2026 года. Моя цель — стать олимпийским чемпионом в Милане. Неважно, в какой гонке. Я приложу все силы, чтобы выполнить эту задачу. Конечно, для этого необходимо хорошо выступать на чемпионатах мира, потому что на Олимпиаду не попасть, если у тебя нет побед.

В одной гонке всё возможно, в этом заключается красота Олимпийских игр. Но перед Олимпиадой я буду регулярно подниматься на пьедестал и одержу хотя бы одну победу, ведь это действительно позволит мне поверить в себя. Но для этого необходимо одолеть Йоханнеса Бё, а это непросто», — приводит слова Клода CNews.