Динара Алимбекова-Смольская сообщила о своей беременности

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова-Смольская, жена серебряного призёра Олимпиады 2022 года Антона Смольского, сообщила о своей беременности. Спортсменка выложила видео с гендер-пати — вечеринки, на которой биатлонисты узнали пол своего будущего ребёнка, в социальной сети. По отрывку понятно, что у Алимбековой и Смольского родится сын.

«Смоликов должно быть больше. Ждем нашего мальчика», — подписала Динара Алимбекова-Смольская видео.

Напомним, белорусская биатлонистка стала обладательницей Кубка Содружества сезона-2022/2023. Динара Алимбекова-Смольская набрала 1750 рейтинговых очков. Российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.