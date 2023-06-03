Динара Алимбекова-Смольская сообщила о своей беременности
Поделиться
Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова-Смольская, жена серебряного призёра Олимпиады 2022 года Антона Смольского, сообщила о своей беременности. Спортсменка выложила видео с гендер-пати — вечеринки, на которой биатлонисты узнали пол своего будущего ребёнка, в социальной сети. По отрывку понятно, что у Алимбековой и Смольского родится сын.
«Смоликов должно быть больше. Ждем нашего мальчика», — подписала Динара Алимбекова-Смольская видео.
Напомним, белорусская биатлонистка стала обладательницей Кубка Содружества сезона-2022/2023. Динара Алимбекова-Смольская набрала 1750 рейтинговых очков. Российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.
Комментарии
- 3 июня 2023
-
22:08
-
16:54
-
12:11
-
10:31
- 2 июня 2023
-
12:37
-
11:28
-
10:49
- 1 июня 2023
-
09:00
- 31 мая 2023
-
17:35
-
16:08
-
14:49
-
14:36
-
11:21
- 30 мая 2023
-
16:11
-
00:22
-
00:09
- 29 мая 2023
-
23:27
-
20:48
-
16:55
-
16:30
-
16:05
-
15:41
-
15:15
-
15:06
-
14:50
- 28 мая 2023
-
18:25
-
12:45
-
12:24
-
11:17
- 27 мая 2023
-
16:25
-
16:18
-
15:40
-
15:33
-
15:20
-
13:45
Партнерский контент