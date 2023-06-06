Михаил Шашилов: впервые за три года решили начать подготовку с упором на стрельбу

Старший тренер сборной России Михаил Шашилов рассказал, как будет проходить подготовка к следующему сезону.

«В середине недели медицинское обследование и вылет в Сочи, будем готовиться на «Лауре». Потом опять Минск, с горной подготовкой экспериментировать не хочется, дадим паузу. Если и поднимемся в горы, то ближе к осени, к началу сезона. А летом настраиваемся на Раубичи, чтобы машины лишний раз не гонять. Девчонки вещи оставят, съездят домой на пять-шесть дней, и снова за работу.

Впервые за три года решили начать подготовку с упором на стрельбу. Выбирали из двух мест — Раубичи и Чайковский. Белорусский вариант показался более подходящим, поехали туда. Два тира, открытый и закрытый, стрельбище, тренажёрные залы, велодорожка», — приводит слова Шашилова «Матч ТВ».