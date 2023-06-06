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Михаил Шашилов: нужен круглый стол, чтобы обговорить планы с мест соревнований

Михаил Шашилов: нужен круглый стол, чтобы обговорить планы с мест соревнований
Михаил Шашилов
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Старший тренер сборной России Михаил Шашилов рассказал, устраивает ли его календарь предстоящего сезона.

«Да, но есть предложение: собраться перед стартом с операторами и режиссёрами «Матч ТВ», которые отвечают за биатлонную картинку. Классные ребята, рад, что с ними познакомился. Нужен круглый стол, чтобы обговорить планы с мест соревнований.

Пусть зрители увидят ту красоту, которую видим мы. Парни большие профессионалы, но, если наша помощь пригодится, всем от этого будет польза. Чтобы не бег по сугробам показывать, а нормальное скольжение, хорошую дистанцию.

Групповые гонки подразумевают широкую трассу, тоже важный фактор. Не думаю, что нас выпустят за рубеж в течение года, значит, надо развиваться, делать красивый биатлон, ещё более яркий, чем сейчас», — приводит слова Шашилова «Матч ТВ».

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