Михаил Шашилов: Дербушева — цемент, который скрепляет группу. Она у нас капитан команды

Старший тренер сборной России Михаил Шашилов рассказал об отсутствии в группе опытных спортсменок.
«Имею в виду то, с чем не раз сталкивался. Ветераны — классные ребята. Но они сфокусированы на себе и мало что делают для сплочения команды. Им всё равно, кто рядом и, быть может, тянется за ними, они всегда на своей стороне, тяготеют к мужьям и личным тренерам. Это не повод отказывать им в праве на профессию, до Пекина-2022, например, приходилось с чем-то мириться ради результата, но объективно ситуация такова. В этом смысле Дербушева — цемент, который скрепляет группу. Образованная, воспитанная, показывает уровень, проходит в сборную. Она у нас капитан команды и главная по коммуникациям. Девчонки всегда могут к ней прийти и поговорить по душам.
Лично беседовал с опытными и титулованными. «Что-то оставьте стране после себя, — говорил, — научите кого-то. Не тренируетесь неделями, потом выходите на контрольную гонку и выигрываете. Что молодёжи делать? Молодёжь начинает капризничать, теряет надежду дотянуться до великих». Услышал в ответ: «А мы обязаны это делать — учить?» Такие люди мне не особо интересны. Они добывают медали для страны, но делают это ради себя», — приводит слова Шашилова «Матч ТВ».
- 6 июня 2023
-
14:49
-
14:36
-
14:24
-
13:37
-
10:07
- 4 июня 2023
-
13:33
- 3 июня 2023
-
22:08
-
16:54
-
12:11
-
10:31
- 2 июня 2023
-
12:37
-
11:28
-
10:49
- 1 июня 2023
-
09:00
- 31 мая 2023
-
17:35
-
16:08
-
14:49
-
14:36
-
11:21
- 30 мая 2023
-
16:11
-
00:22
-
00:09
- 29 мая 2023
-
23:27
-
20:48
-
16:55
-
16:30
-
16:05
-
15:41
-
15:15
-
15:06
-
14:50
- 28 мая 2023
-
18:25
-
12:45
-
12:24
-
11:17