Михаил Шашилов: Дербушева — цемент, который скрепляет группу. Она у нас капитан команды

Старший тренер сборной России Михаил Шашилов рассказал об отсутствии в группе опытных спортсменок.

«Имею в виду то, с чем не раз сталкивался. Ветераны — классные ребята. Но они сфокусированы на себе и мало что делают для сплочения команды. Им всё равно, кто рядом и, быть может, тянется за ними, они всегда на своей стороне, тяготеют к мужьям и личным тренерам. Это не повод отказывать им в праве на профессию, до Пекина-2022, например, приходилось с чем-то мириться ради результата, но объективно ситуация такова. В этом смысле Дербушева — цемент, который скрепляет группу. Образованная, воспитанная, показывает уровень, проходит в сборную. Она у нас капитан команды и главная по коммуникациям. Девчонки всегда могут к ней прийти и поговорить по душам.

Лично беседовал с опытными и титулованными. «Что-то оставьте стране после себя, — говорил, — научите кого-то. Не тренируетесь неделями, потом выходите на контрольную гонку и выигрываете. Что молодёжи делать? Молодёжь начинает капризничать, теряет надежду дотянуться до великих». Услышал в ответ: «А мы обязаны это делать — учить?» Такие люди мне не особо интересны. Они добывают медали для страны, но делают это ради себя», — приводит слова Шашилова «Матч ТВ».