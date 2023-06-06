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«Пришло время победить Йоханнеса Бё». Стурла Легрейд — о планах на сезон

«Пришло время победить Йоханнеса Бё». Стурла Легрейд — о планах на сезон
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Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд, в последних двух сезонах занимавший второе место в общем зачёте Кубка мира после Йоханнеса Бё, поделился планами на сезон-2023/2024.

«Настраиваюсь выиграть общий зачёт в этом сезоне. У меня есть победы на чемпионатах мира и Кубке мира, но первое место в генеральной классификации – достижение, которого мне не хватает. Также у меня нет личного золота Олимпийских игр – это пока самое большое моё упущение, но до этих соревнований ещё далеко.

Три сезона подряд я был вторым в общем зачёте, поэтому пришло время сделать последний шажок и победить Йоханнеса Бё. Есть большой разрыв между Йоханнесом и всеми остальными, он невероятный талант. Не знаю, правда ли, что он вообще не закисляется при нагрузках, но у него, очевидно, есть качества, которым нам трудно соответствовать.

Мы также видим, что он тренируется меньше остальных, но, вероятно, делает это лучше. Йоханнес нашёл для себя лучший подход и теперь знает, как получить от него максимальный эффект. Не уверен, что то же самое будет эффективно и для нас. Каждый должен найти то, что подходит именно ему», – цитирует Легрейда Ski-Nordique со ссылкой на Langrenn.

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