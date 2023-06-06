Мартен Фуркад посетил матч Алькараса и Циципаса на «Ролан Гаррос»
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Французский биатлонист, пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад посетил матч четвертьфинала «Ролан Гаррос» — теннисного грунтового турнира «Большого шлема», проходящего в Париже (Франция), — в котором за выход в 1/2 финала борются первая ракетка мира из Испании Карлос Алькарас и пятая ракетка мира из Греции Стефанос Циципас. Фуркад выложил фотографию с корта Филиппа Шатрье, центрального на турнире, в социальной сети.
Фото: Социальные сети Мартена Фуркада
Мартен Фуркад входит в комитет спортсменов, отвечающих за подготовку и проведение летних Олимпийских игр, которые пройдут в Париже в 2024 году. В рамках соревнований, в частности, состоятся матчи по теннису, которые пройдут и на кортах, задействованных на Открытом чемпионате Франции.
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