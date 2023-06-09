Йоханнес Бё опубликовал забавное фото с отдыха на домашней лужайке

Пятикратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё опубликовал в социальных сетях забавное фото со своего отдыха. В данный момент Йоханнес вместе с супругой Хеддой готовятся во второй раз стать родителями.

Фото: из личного архива Йоханнеса Бё

Младший из братьев Бё блестяще выступил на чемпионате мира – 2023, который прошёл в Оберхофе (Германия). Он стал чемпионом мира в смешанной эстафете, спринте, пасьюте, индивидуальной гонке и сингл-миксте, а также завоевал серебро в эстафете и бронзу в масс-старте. Пять золотых медалей на одном ЧМ – абсолютный рекорд у мужчин. Также Йоханнес стал обладателем Кубка мира.

На текущий момент Йоханнес Бё – второй биатлонист в истории по количеству побед на ЧМ (17) после соотечественника, Уле-Эйнара Бьорндалена (20).