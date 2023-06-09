Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Новая мотивация и новые способы работы». Симон Фуркад — о работе тренером

«Новая мотивация и новые способы работы». Симон Фуркад — о работе тренером
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший французский биатлонист Симон Фуркад, а ныне — главный тренер сборной Франции по биатлону, рассказал о старте тренировочного процесса команды. В начале июня французы роводят сбор в департаменте Верхние Альпы на востоке Франции.

«Я побеседовал с каждым из парней о том, в чём они нуждаются и как относятся к моему плану. По-моему, обмен мнениями очень важен для взаимопонимания. Может, мы и не во всем сходимся, но дискуссия — лучший способ найти компромисс и продвинуться вперед. Этот коллектив особенно интересен тем, что в его составе четверо лидеров команды и трое молодых талантов. Таким образом, мы столкнулись с двойным вызовом: опытным биатлонистам нужно добиваться результатов, искать новую мотивацию и новые способы работы, и в то же самое время следует помочь молодым спортсменам развиваться и достигать успехов.

Всем хотелось приступить к делу ещё недели две назад. Это было понятно по их голосам. Но прошедший сезон был длинным и тяжёлым, и парням нужно было больше времени, чтобы восстановиться и прийти в себя. Я чувствую их воодушевление, их желание вернуться к работе, но мы будем повышать нагрузку постепенно. Некоторых спортсменов, таких как Кентен Фийон Майе, я предпочёл бы немного сдерживать. На каждой сессии он выкладывается как настоящий лидер, он уже побывал на вершине и теперь мечтает туда вернуться.

Я хочу, чтобы в конце сезона они были довольны. Хочу помочь молодым людям достичь прогресса и получить больше опыта гонок на Кубке мира. Вместе с тем я надеюсь вернуть опытных спортсменов на верхние позиции Кубка и помочь им добиться максимальных результатов», — приводит слова Фуркада пресс-служба IBU.

Материалы по теме
От сборной России по биатлону отказались чемпионы мира. Что произошло?
От сборной России по биатлону отказались чемпионы мира. Что произошло?
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023