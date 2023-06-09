«Новая мотивация и новые способы работы». Симон Фуркад — о работе тренером

Бывший французский биатлонист Симон Фуркад, а ныне — главный тренер сборной Франции по биатлону, рассказал о старте тренировочного процесса команды. В начале июня французы роводят сбор в департаменте Верхние Альпы на востоке Франции.
«Я побеседовал с каждым из парней о том, в чём они нуждаются и как относятся к моему плану. По-моему, обмен мнениями очень важен для взаимопонимания. Может, мы и не во всем сходимся, но дискуссия — лучший способ найти компромисс и продвинуться вперед. Этот коллектив особенно интересен тем, что в его составе четверо лидеров команды и трое молодых талантов. Таким образом, мы столкнулись с двойным вызовом: опытным биатлонистам нужно добиваться результатов, искать новую мотивацию и новые способы работы, и в то же самое время следует помочь молодым спортсменам развиваться и достигать успехов.
Всем хотелось приступить к делу ещё недели две назад. Это было понятно по их голосам. Но прошедший сезон был длинным и тяжёлым, и парням нужно было больше времени, чтобы восстановиться и прийти в себя. Я чувствую их воодушевление, их желание вернуться к работе, но мы будем повышать нагрузку постепенно. Некоторых спортсменов, таких как Кентен Фийон Майе, я предпочёл бы немного сдерживать. На каждой сессии он выкладывается как настоящий лидер, он уже побывал на вершине и теперь мечтает туда вернуться.
Я хочу, чтобы в конце сезона они были довольны. Хочу помочь молодым людям достичь прогресса и получить больше опыта гонок на Кубке мира. Вместе с тем я надеюсь вернуть опытных спортсменов на верхние позиции Кубка и помочь им добиться максимальных результатов», — приводит слова Фуркада пресс-служба IBU.
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