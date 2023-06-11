Йоханнес Бё и Тандреволд стали лишь шестыми в сингл-миксте на фестивале в Хольменколлене

В Хольменколлене (Норвегия) прошли одиночные смешанные эстафеты в рамках традиционного лыжероллерного фестиваля Holmenkollen Skishow. Победу в данных соревнованиях одержали норвежские биатлонисты Элине Грюэ и Мартин Фемстейневик.
Стоит отметить, что на фестиваль приехал пятикратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Йоханнес Бё. Он объединился с четырёхкратной чемпионкой мира в эстафетах Ингрид Ландмарк Тандреволд. Биатлонисты стали в гонке шестыми.
Летний биатлон. Фестиваль Holmenkollen Skishow. Сингл-микст
1. Элине Грюэ/Мартин Фемстейневик – 26.58,5 (0 штрафных кругов + 6 дополнительных патронов).
2. Каролине Кноттен/Стурла Холм Легрейд – отставание 13,3 секунды (0+12).
3. Каролине Эрдал/Эспен Улдал +21,6 (0+11).
4. Марте Крoкстад Йохансен/Эндре Стрёмсхейм +29,0 (0+7).
5. Рагнхильд Фемстейневик/Ветле Шоста Кристиансен +31,9 (0+16).
6. Ингрид Ландмарк Тандреволд/Йоханнес Бё +32,6 (1+8).
7. Марен Баккен/Ветле Паульсен +54,5 (1+15).
8. Гро Рандбю/Мартин Невланн +56,4 (1+5).
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