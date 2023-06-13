Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Антон Смольский: Динара ещё не в декретном отпуске, но отправится

Антон Смольский: Динара ещё не в декретном отпуске, но отправится
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2022 белорусский биатлонист Антон Смольский рассказал о планах супруги – олимпийской чемпионки 2018 года в эстафете Динары Алимбековой-Смольской, о беременности которой стало известно ранее. Пара ждёт сына.

«Динара ещё не в декретном отпуске, но отправится. И конечно, у нас в планах вернуться как можно раньше. Не обещаем, что мы вернёмся к концу этого сезона, но на следующий сезон она будет в полной боеготовности. Она не завершает, она продолжает тренироваться. И это просто жизненный этап, который даёт паузу именно в соревновательной деятельности», — приводит слова Смольского «Прессбол» со ссылкой на эфир СТВ.

Напомним, белорусская биатлонистка стала обладательницей Кубка Содружества сезона-2022/2023. Динара Алимбекова-Смольская набрала 1750 рейтинговых очков.

Материалы по теме
Динара Алимбекова победила под новой фамилией. Кто из звёздных биатлонисток делал так же?
Истории
Динара Алимбекова победила под новой фамилией. Кто из звёздных биатлонисток делал так же?
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023