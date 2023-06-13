Антон Смольский: Динара ещё не в декретном отпуске, но отправится

Серебряный призёр Олимпиады-2022 белорусский биатлонист Антон Смольский рассказал о планах супруги – олимпийской чемпионки 2018 года в эстафете Динары Алимбековой-Смольской, о беременности которой стало известно ранее. Пара ждёт сына.
«Динара ещё не в декретном отпуске, но отправится. И конечно, у нас в планах вернуться как можно раньше. Не обещаем, что мы вернёмся к концу этого сезона, но на следующий сезон она будет в полной боеготовности. Она не завершает, она продолжает тренироваться. И это просто жизненный этап, который даёт паузу именно в соревновательной деятельности», — приводит слова Смольского «Прессбол» со ссылкой на эфир СТВ.
Напомним, белорусская биатлонистка стала обладательницей Кубка Содружества сезона-2022/2023. Динара Алимбекова-Смольская набрала 1750 рейтинговых очков.
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