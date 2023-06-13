Юрий Шопин дисквалифицирован на два года из-за применения допинга

Бывший биатлонист сборной России Юрий Шопин признан виновным в употреблении допинга и дисквалифицирован сроком на два года начиная с 7 июня 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба Союза биатлонистов России сегодня, 13 июня.
30-летний биатлонист нарушил правила, касающиеся предоставления спортсменом информации о местонахождении. Это его второе дисциплинарное наказание в карьере: ранее, в 2020 году, Шопин был дисквалифицирован на год за нарушение спортивной дисциплины.
Юрий Шопин является двукратным чемпионом и трёхкратным бронзовым призёром Универсиады в Осрблье (Испания) в 2015 году. Спортсмен дебютировал на Кубке мира в 2016 году в Эстерсунде, на Кубке IBU его лучший результат — 20-е место в спринте на этапе в Обертиллиахе (Австрия) в сезоне-2014/2015.
Биатлонист завершил профессиональную спортивную карьеру в 2022 году.
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