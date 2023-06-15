«В ожидании сладкой булочки». Экс российская биатлонистка Ушкина объявила о беременности

Бывшая российская биатлонистка, ныне выступающая за сборную Румынии, Наталья Ушкина сообщила, что готовится стать матерью. Спортсменка опубликовала соответствующее фото с супругом и личным тренером Александром Сарафанниковым.
«В ожидании сладкой булочки», — подписала фото 26-летняя Ушкина. Пол будущего ребёнка биатлонистка не раскрыла.
Фото: из личного архива Натальи Ушкиной
Напомним, переход Ушкиной в сборную Румынии был утверждён Союзом биатлонистов России (СБР) в начале июня 2021 года. В юношеском возрасте Наталья вызывалась в сборную, однако на взрослом уровне в национальной команде ей закрепиться не удалось. На закрывавшем сезон-2020/2021 чемпионате России в Ханты-Мансийске Ушкина завоевала золото в гонке преследования, а также серебро в спринте и масс-старте.
- 15 июня 2023
-
00:42
- 14 июня 2023
-
22:43
-
09:26
- 13 июня 2023
-
23:15
-
21:49
-
19:32
-
00:25
- 12 июня 2023
-
23:32
-
11:31
- 11 июня 2023
-
18:24
-
13:53
-
10:55
-
10:37
-
10:11
- 9 июня 2023
-
15:20
-
09:43
-
09:19
-
00:40
-
00:35
- 7 июня 2023
-
10:11
-
09:38
- 6 июня 2023
-
23:33
-
19:40
-
14:49
-
14:36
-
14:24
-
13:37
-
10:07
- 4 июня 2023
-
13:33
- 3 июня 2023
-
22:08
-
16:54
-
12:11
-
10:31
- 2 июня 2023
-
12:37
-
11:28