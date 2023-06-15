«В ожидании сладкой булочки». Экс российская биатлонистка Ушкина объявила о беременности

Бывшая российская биатлонистка, ныне выступающая за сборную Румынии, Наталья Ушкина сообщила, что готовится стать матерью. Спортсменка опубликовала соответствующее фото с супругом и личным тренером Александром Сарафанниковым.

«В ожидании сладкой булочки», — подписала фото 26-летняя Ушкина. Пол будущего ребёнка биатлонистка не раскрыла.

Фото: из личного архива Натальи Ушкиной

Напомним, переход Ушкиной в сборную Румынии был утверждён Союзом биатлонистов России (СБР) в начале июня 2021 года. В юношеском возрасте Наталья вызывалась в сборную, однако на взрослом уровне в национальной команде ей закрепиться не удалось. На закрывавшем сезон-2020/2021 чемпионате России в Ханты-Мансийске Ушкина завоевала золото в гонке преследования, а также серебро в спринте и масс-старте.