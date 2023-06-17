Видео: беременная Динара Алимбекова-Смольская проводит тренировку на лыжероллерах

Олимпийская чемпионка в эстафете 2018 года, победительница гонок на этапах Кубка мира, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова-Смольская опубликовала в социальных сетях видео своей тренировки на лыжероллерах. В кадре заметен округлившийся живот биатлонистки, которая ранее объявила, что готовится впервые стать мамой. Динара ожидает мальчика.
««Меня покази» по-нашему. Когда папа целыми днями трудится, фотосессии только такие», — подписала видео Алимбекова-Смольская.
В настоящий момент российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU), принятым в соответствии с рекомендациями МОК. Таким образом, основными соревнованиями для россиян и белорусов стали Кубок России и Кубок Содружества.
Алимбекова стала победительницей Кубка Содружества — 2022/2023. Белорусская спортсменка набрала 1750 очков.
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