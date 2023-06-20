Ванесса Хинц: если бы не коронавирус, моя карьера могла бы длиться дольше

Немецкая биатлонистка, трёхкратная чемпионка мира Ванесса Хинц рассказала, как пандемия коронавируса повлияла на её решение завершить карьеру, а также объяснила, почему решила завершить карьеру именно в Обертиллиахе (Австрия).

«Этот период забрал у меня очень много энергии. Два года, проведённые в пандемии коронавируса, казались шестью прожитыми годами. Было важно не заразиться, что не имело ничего общего с нормальной жизнью. Всё это заставляло меня чувствовать себя плохо. Если бы не коронавирус, моя карьера могла бы продлиться дольше.

Завершение карьеры было логичным решением, когда я поняла, что не попаду на чемпионат мира в Оберхофе. Я специально выбрала Обертиллиах местом проведения своей последней гонки. Именно там я впервые соревновалась в моём лыжном клубе и участвовала в юниорском чемпионате мира. Там была и моя семья, что сделало прощание с биатлоном идеальным», — приводит слова спортсменки Nordic Magazine со ссылкой на Chiemgau24.de.