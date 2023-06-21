Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

ВАДА отказало Михаилу Первушину в сокращении срока возвращения к соревнованиям

ВАДА отказало Михаилу Первушину в сокращении срока возвращения к соревнованиям
Комментарии

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) отказало российскому биатлонисту Михаилу Первушину в сокращении срока возвращения к соревнованиям после возобновления профессиональной карьеры. В мае спортсмен объявил о завершении карьеры, однако решил вернуться спустя две недели.

Сообщается, что спортсмен не сможет вернуться к соревнованиям до 14 ноября 2023 года. Михаил Первушин обращался в РУСАДА с просьбой сократить срок до 1 сентября, чтобы суметь принять участие в стартовом этапе Кубка Содружества: организация, как и впоследствии Международный союз биатлонистов (IBU), были готовы пойти навстречу спортсмену ввиду небольшого срока отсутствия его в сборной, однако ВАДА заблокировало данное решение.

Материалы по теме
Бывшего биатлониста сборной России дисквалифицировали на два года. Но ему уже всё равно
Бывшего биатлониста сборной России дисквалифицировали на два года. Но ему уже всё равно
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023