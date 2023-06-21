ВАДА отказало Михаилу Первушину в сокращении срока возвращения к соревнованиям
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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) отказало российскому биатлонисту Михаилу Первушину в сокращении срока возвращения к соревнованиям после возобновления профессиональной карьеры. В мае спортсмен объявил о завершении карьеры, однако решил вернуться спустя две недели.
Сообщается, что спортсмен не сможет вернуться к соревнованиям до 14 ноября 2023 года. Михаил Первушин обращался в РУСАДА с просьбой сократить срок до 1 сентября, чтобы суметь принять участие в стартовом этапе Кубка Содружества: организация, как и впоследствии Международный союз биатлонистов (IBU), были готовы пойти навстречу спортсмену ввиду небольшого срока отсутствия его в сборной, однако ВАДА заблокировало данное решение.
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