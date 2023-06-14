Юрия Шопина уже отстраняли от биатлона за пьяный дебош. А теперь он нарушил антидопинговые правила.

Бывшего биатлониста сборной России дисквалифицировали на два года. Но ему уже всё равно

Ещё не все болельщики забыли скандальное допинговое дело Евгения Устюгова, как в российском биатлоне всплыла новая история. На два года за нарушение антидопинговых правил отстранён экс-биатлонист сборной России Юрий Шопин. Тот самый, который считался перспективным спортсменом и пару лет назад устроил пьяный дебош с участием допинг-офицера.

Вот только Шопину на двухлетний бан, кажется, уже наплевать.

«Он не слышал никого»

13 июня пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) заявила, что Юрий Шопин отстранён на два года. Причиной стало нарушение пункта 4.4 Общероссийских антидопинговых правил («Нарушение спортсменом порядка предоставления информации о местонахождении»). Срок бана отсчитывается от 7 июня 2023 года и должен завершиться летом 2025-го.

Для Шопина это уже не первая дисквалификация. В 2021 году спортсмен был на год отстранён от соревнований за нарушение дисциплины во время допинг-тестирования. Как сообщало издание News.ru, Юрий решил расслабиться после тренировки с помощью алкоголя. Вот только выпил биатлонист столько, что был в нетрезвом состоянии на следующее утро, когда к нему пришли иностранные допинг-офицеры. И Шопин крайне агрессивно ответил на предложение сдать допинг-тест.

«К Юрию на сборе рано утром пришёл допинг-офицер, но Шопин был в невменяемом состоянии (алкоголь?), не хотел сдавать тест и угрожал допинг-офицеру! – писал комментатор Дмитрий Губерниев. – Был зол и страшен в гневе Шопин Юрий, за что и был наказан дисциплинарным комитетом СБР! Решение правильное и справедливое, со ставки ЦСП спортсмена сняли – и правильно! Нам такой биатлон не нужен!»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев тогда признавался, что это был не первый случай, когда Шопин вёл себя некорректно в нетрезвом состоянии.

«На самом деле наказание слишком мягкое. Шопин, насколько знаю, именно по этой части уже был замечен. Ему делались устные замечания. Вообще, впервые принята такая мера, честно говоря, уже крайняя. Он не слышал никого, не внимал просьбам одуматься. Таких случаев не один, не два и даже не три», — заявлял Васильев «Спорту День за Днём».

«Не тяну, не получается»

После отбытия наказания Шопин вернулся в биатлон, выступал за Ульяновскую область, правда, не слишком успешно. Всё это привело к тому, что в конце сезона-2021/2022 Юрий объявил о завершении карьеры.

«Да, Юрий завершил карьеру, – рассказывал тренер спортсмена Юрий Охотников «Матч ТВ». – За неделю до чемпионата России объявил, что заканчивает. Подробности? Честно скажу, наверное, ему не захотелось 21-е и 25-е места занимать, как в Сочи (на первом этапе Кубка Содружества), он признался: «Не тяну, не получается». Поэтому решил закончить. Не могу сказать, чем он будет дальше заниматься».

Юрий Шопин Фото: РИА Новости

О том, чем занимался после завершения карьеры Шопин – неизвестно. В новостных сводках он не появлялся, а его аккаунты в социальных сетях закрыты. В одной из них на страничке транслитом написано: «Министерство не твоих собачьих дел».

Так что нынешняя двухлетняя дисквалификация вряд ли как-то скажется на биатлонной деятельности Юрия. Есть ощущение, что бан в целом мало заботит его, ведь спортивная карьера осталась позади. Да и на российском биатлоне это отстранение тоже практически не отразится. Шопин никогда не был топовым спортсменом, хоть и входил в состав сборной. За национальную команду на Кубке мира он провёл десять гонок. Лучшим результатом было 31-е место в пасьюте Оберхофа сезона-2016/2017.

Хотя когда-то Юрий казался крайне перспективным биатлонистом. На Универсиаде-2015 Шопин поднимался на пьедестал во всех гонках, выиграл три бронзы и два золота. Вот только некачественная стрельба (около 77%), пускай и в сочетании с высокой скоростью, не позволила биатлонисту стать звездой. В итоге главным достижением Юрия в карьере стало золото летнего ЧМ в смешанной эстафете. Но и это всё осталось далеко в прошлом.