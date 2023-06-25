Марте Рёйселанд: это удивительно, но я не жалею, что оставила биатлон

Трёхкратная олимпийская чемпионка, 13-кратная чемпионка мира по биатлону норвежка Марте Рёйселанд призналась, что не скучает по профессиональной спортивной карьере.
«Не жалею, что оставила спорт. Это удивительно, но я действительно не скучаю по спорту высоких достижений. Я успела пережить массу захватывающих событий после завершения карьеры. Теперь я хочу найти что-то, что увлечёт меня не меньше биатлона. Но не хочется бросаться во что-то слишком рано и брать на себя новые обязательства. Хочу тщательно подумать, прежде чем приступлю к полноценной работе. Пока я не знаю, чем буду заниматься», — приводит слова Рёйселанд TV2.
Напомним, 32-летняя Рёйселанд завершила карьеру по итогам сезона-2022/2023. Норвежка является 13-кратной чемпионкой мира – это рекорд для женского биатлона.
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