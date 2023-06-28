Тренер сборной Италии: Вирер — победительница во всём, что она делает

Тренер сборной Италии по биатлону Андреа Заттони поделился мнением о состоянии итальянской биатлонистки, четырёхкратной чемпионки мира Доротеи Вирер и её готовности продолжать соревноваться.
«Думаю, что её секрет отчасти в характере, потому что она победительница во всём, что она делает, она хочет преуспеть в любой ситуации. Честно говоря, год назад, даже зная её уровень, я не ожидал такого хорошего выступления. У неё было немного беспокойное лето, потому что ей нужно было закончить много личных дел, и у неё было много мыслей, настолько, что она иногда переписывалась со мной даже в два часа ночи, потому что не могла спать. Когда этот груз упал с её плеч, её подготовка, вероятно, стала более управляемой и простой.
Даже самой Доротее всё ещё трудно понимать себя на сто процентов, но она значительно улучшается в этом аспекте. Её график тренировок более гибкий, чем у других, потому что её многолетний опыт — её сокровище. Она уже поняла, где предел нагрузки, который можно преодолеть, или когда стоит остановиться на мгновение», — приводит слова Заттони издание Fondo Italia.
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