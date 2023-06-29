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«Очень горжусь». Антонен Гигонна — о попадании младшей сестры Жилонн в сборную Франции

«Очень горжусь». Антонен Гигонна — о попадании младшей сестры Жилонн в сборную Франции
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Французский биатлонист, двукратный чемпион мира Антонен Гигонна прокомментировал попадание своей младшей сестры Жилонн Гигонна в основную сборную Франции по биатлону.

«Жилонн попала в основную команду, и я очень горжусь. Приятно видеть, что она вышла на такой высокий уровень. Теперь биатлон может стать её профессией. Жилонн уже проявила себя как настоящий профессионал. Здорово, что мы можем работать вместе», — приводит слова Антонена Гигонна Nordic Magazine.

«Я рада видеться с братом чаще. Очень здорово разделять общее дело с семьёй», — отметила Жилонн Гигонна.

Жилонн Гигонна готовится к сезону-2023/2024 в составе национальной команды Франции. В прошлом сезоне биатлонистка заняла второе место в общем зачёте Кубка IBU.

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