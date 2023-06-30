Два юридических лица отсудили у Союза биатлонистов России более 10 млн рублей

Союз биатлонистов России (СБР) проиграл два судебных процесса юридическим лицам, которые ранее оказывали организации бухгалтерское и юридическое сопровождение. В ходе разбирательств арбитражные суды полностью отклонили иски СБР: теперь он должен выплатить юридическим лицам 5,15 млн рублей и 5,23 млн рублей соответственно.

Речь идёт об аудиторской фирме «Кэнсалтинг-Сервис» и индивидуальном предпринимателе Ольге Рогач. В 2021 году СБР решил отсудить у них 5,15 млн и 2 млн рублей соответственно.

Бывший исполнительный директор СБР Сергей Голиков, который четыре года назад нанял эти юрлица на работу, а в 2020 году покинул организацию, подробно рассказал о ситуации: «В СБР я пришёл в 2018 году, когда президентом был Владимир Драчёв. Проанализировав затраты организации, я пришёл к выводу, что на бухгалтерские и юридические услуги уходит слишком много средств, поэтому перевёл их на аутсорсинг, сократив расходы вдвое.

Потом Майгуров и новый исполнительный директор Александр Пак взбрыкнули. Смысл обоих исков примерно одинаковый: через юрлица я якобы уводил деньги и присваивал их себе. Оснований для этого не было никаких, напротив, благодаря этому траты СБР сократились вдвое. Я немного этому огорчился и решил через юрлица подать встречные иски.

Дело в том, что контракты с ними носили бессрочный характер. Если у вас договор с телефонной станцией, то вы будете платить абонентскую плату до тех пор, пока не уведомите об отказе. Услуги продолжали оказываться, от них никто не отказывался, поэтому во встречном иске им и выставили финансовые претензии.

Поскольку они меня вывели из себя, я инициировал два новых дела — буду добиваться компенсации за работу адвокатов. Но на большие деньги не претендую — речь максимум о половине миллиона рублей. Кто их вообще заставлял изначально затевать эти судебные дела? Видимо, таким образом они решили отомстить мне за критику в их адрес. Других причин я не вижу», – приводит слова Голикова ТАСС.