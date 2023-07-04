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«Обязательно добрые слова найдёт». Биатлонистка Грухвина — о тренере Михаиле Шашилове

«Обязательно добрые слова найдёт». Биатлонистка Грухвина — о тренере Михаиле Шашилове
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Российская биатлонистка Анна Грухвина, ранее перешедшая из лыжных гонок, высказалась о тренере женской сборной России по биатлону Михаиле Шашилове.

«Я могу сказать, что Михаил Викторович на 100 процентов отдаётся команде. В этом отношении они очень близки с Юрием Викторовичем Бородавко. Мне понятен его подход к работе. Он может быть строгим, но когда видит, что все старались и хорошо отработали, то обязательно добрые слова найдёт. Мне всё нравится в этом тренере, всё отлично. Михаил Викторович – позитивный, хороший и строгий. Конечно, мы пока не проходили соревновательный период, но первые впечатления отличные. Он для спортсменов делает вообще всё, никогда у нас нет проблем с точки зрения инвентаря, организации тренировочного процесса, питания. С девчонками работать гораздо сложнее, чем с ребятами, но Михаил Викторович и наши прихоти какие-то выполняет, во всём поможет, всё найдёт», — сказала Грухвина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

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