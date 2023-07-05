IBU озвучил основные пути развития организации до 2030 года

Международный союз биатлонистов (IBU) провёл 1 июля конгресс, посвящённый тридцатилетию организации, на котором были озвучены основные планы развития до 2030 года.

Исполнительный директор Европейского вещательного союза Глен Киллейн отметил, что трансляции биатлона продолжают расти, а также выразил готовность поддерживать спорт на пути к его становлению всемирно значимым. Также руководители СМИ рассказали о новых инструментах популяризации биатлона среди молодёжи, отметив, что нужно создавать больше юмористического или забавного видео-контента.

Свои доклады представили и руководители лабораторий климатических исследований. Так, доктор Марк Олефс отметил, что нужно продолжать изучать возможности устойчивого развития зимних видов спорта в меняющемся климате. Он заявил, что в ближайшие 30 лет средняя температура на планете возрастёт ещё на два градуса, что приведёт к резкому сокращению снежного покрова.

Глава IBU Олле Далин по итогам встречи заявил: «Мы все должны быть вдохновлены тем, чего мы достигли к текущему времени, и мотивированы на дальнейшее развитие нашего спорта. Биатлон полагается на каждую из своих национальных федераций для развития спорта в отдельных странах. У нас есть амбициозные цели, которых мы хотим достичь к 2030 году, и нам понадобится сотрудничество всех, чтобы достичь их». Его слова приводит Fondo Italia.