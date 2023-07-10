Мазе: Фуркад, Фийон Майе и Легрейд вкалывали, а у Йоханнеса Бё — природный талант

Тренер мужской сборной Норвегии по стрельбе, известный французский специалист Зигфрид Мазе сравнил таланты своих нынешних и прошлых подопечных. Долгое время Мазе тренировал сборную Франции, в том числе легендарного Мартена Фуркада.

«Стурла Холм Легрейд, к примеру, очень талантлив. Талантлив и Йоханнес Бё, но по-своему, и он очень отличается от Стурлы, Ветле Кристиансена или Тарьея Бё. Могу назвать и Мартена Фуркада, он был очень талантлив на стойке, но лёжка давалась ему очень непросто. Кентену Фийону Майе ничего не давалось просто так: он талантливый ученик, но без природных данных. Что касается способности работать, то тут нет равных Стурле, Кентену и Мартену. Все они вкалывали, чтобы выйти на суперуровень.

Что касается природного таланта, то лидер тут, бесспорно, Йоханнес Бё. Как-то раз Йоханнес не тренировался с винтовкой несколько месяцев, он извинился передо мной за то, что не стрелял. Однако в первый день сборов нельзя было подумать, что он не занимался — так хорошо у него получалось. Он — прирождённый талант», — приводит слова Мазе пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).