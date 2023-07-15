«Судя по морщинам, мне 50». Антон Бабиков пошутил о своей новой фотографии

Чемпион мира 2017 года в эстафете российский биатлонист Антон Бабиков опубликовал в социальных сетях фото с легкоатлетической тренировки и порассуждал о своём возрасте. В августе 2023 года Антону исполнится 32 года.
«Молодые наступают на пятки? Меня это почему-то никогда не волновало, я рад здоровой конкуренции и дополнительной мотивации. Да и возраст – понятие относительное. Мне вот 50, судя по морщинам», — написал Бабиков в своих социальных сетях.
Фото: из личного архива Антона Бабикова
Напомним, Бабиков не вошёл в состав сборной России для централизованной подготовки к сезону-2023/2024. Антон тренируется вместе с чемпионом мира 2020 года, двукратным бронзовым призёром Олимпиады-2022 Александром Логиновым.
В сезоне-2022/2023 Бабиков стал лучшим в зачёте масс-стартов Кубка России по биатлону. 31-летний спортсмен, представляющий Республику Башкортостан, набрал 159 очков в этом зачёте.
- 15 июля 2023
-
13:00
-
11:42
- 11 июля 2023
-
14:32
- 10 июля 2023
-
22:41
- 9 июля 2023
-
13:28
-
11:45
- 8 июля 2023
-
16:47
-
13:02
-
11:18
- 7 июля 2023
-
13:26
-
09:30
- 6 июля 2023
-
13:42
- 5 июля 2023
-
16:54
-
16:00
-
13:50
-
10:16
-
09:26
- 4 июля 2023
-
15:06
-
15:00
-
11:30
-
11:05
-
10:40
-
10:15
-
09:50
-
08:15
- 3 июля 2023
-
11:47
-
11:31
-
11:18
- 2 июля 2023
-
12:25
- 1 июля 2023
-
18:09
-
17:12
- 30 июня 2023
-
18:45
-
16:43
-
16:09
- 29 июня 2023
-
22:19