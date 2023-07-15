«Судя по морщинам, мне 50». Антон Бабиков пошутил о своей новой фотографии

Чемпион мира 2017 года в эстафете российский биатлонист Антон Бабиков опубликовал в социальных сетях фото с легкоатлетической тренировки и порассуждал о своём возрасте. В августе 2023 года Антону исполнится 32 года.

«Молодые наступают на пятки? Меня это почему-то никогда не волновало, я рад здоровой конкуренции и дополнительной мотивации. Да и возраст – понятие относительное. Мне вот 50, судя по морщинам», — написал Бабиков в своих социальных сетях.

Фото: из личного архива Антона Бабикова

Напомним, Бабиков не вошёл в состав сборной России для централизованной подготовки к сезону-2023/2024. Антон тренируется вместе с чемпионом мира 2020 года, двукратным бронзовым призёром Олимпиады-2022 Александром Логиновым.

В сезоне-2022/2023 Бабиков стал лучшим в зачёте масс-стартов Кубка России по биатлону. 31-летний спортсмен, представляющий Республику Башкортостан, набрал 159 очков в этом зачёте.