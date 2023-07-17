Виктория Сливко заявила, что не получила новую экипировку от сборной России
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Чемпионка Европы 2016 года в сингл-миксте, биатлонистка Виктория Сливко, ставшая первой в рейтинге Союза биатлонистов России по итогам сезона-2022/2023, сообщила, что не получила экипировку национальной команды на новый сезон.
«Оставили без экипировки, наверное, потому что я на самоподготовке. В конце сезона обговаривали, что я остаюсь на зарплате и с экипировкой, но потом оказалось, что мне экипировка опять не положена, как и в прошлом году. Ну на нет и суда нет. Ну хорошо — куплю сама. Плюс регион что то выдаёт. Есть в чём ходить, не жалуюсь. На зарплате меня оставили, только экипировкой обделили», — приводит слова Сливко «Матч ТВ».
Напомним, Сливко сама приняла решение готовиться к предстоящему сезону отдельно от национальной команды.
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