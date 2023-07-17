Уле-Эйнар Бьорндален рассказал о состоянии Домрачевой после вторых родов

Восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира, легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален прокомментировал тот факт, что во второй раз стал отцом.

Сегодня, 17 июля, четырёхкратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира, бывшая белорусская биатлонистка Дарья Домрачева родила норвежцу вторую дочь. Первая, Ксения, появилась на свет в октябре 2016 года.

Вторые роды 36-летней Домрачевой прошли в Минске, где семья проводит летние каникулы. Норвежец отметил, что роды состоялись по плану, с мамой и ребёнком всё хорошо.

«Мы несказанно довольны. Ксения тоже с нетерпением ждёт встречи с маленькой сестрой. У нас пока нет имени. С этим сложно. У нас очень много вариантов. Потратим следующие несколько дней, чтобы выбрать одно», — приводит слова Бьорндалена TV2.