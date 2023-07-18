Виктория Сливко ответила на вопрос, считает ли она себя лучшей биатлонисткой России

Чемпионка Европы 2016 года в сингл-миксте биатлонистка Виктория Сливко, ставшая первой в рейтинге Союза биатлонистов России по итогам сезона-2022/2023, ответила, считает ли себя лучшей биатлонисткой России.

«Я первая в рейтинге СБР, и это факт. Почему бы тогда не считать себя лучшей? Я достаточно уверена в себе, мне не нужно какое-то самоутверждение, тем более на российских стартах», — сказала Сливко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Напомним, 29-летняя Сливко приняла решение готовиться к предстоящему сезону отдельно от национальной команды. При этом ей удалось сохранить заработную плату от ЦСП.

Полностью эксклюзивное интервью с Викторией Сливко доступно по ссылке.