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«Я ещё не всё сказала». Лучшая биатлонистка России рассказала, что хотела бросить спорт

«Я ещё не всё сказала». Лучшая биатлонистка России рассказала, что хотела бросить спорт
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Чемпионка Европы 2016 года в сингл-миксте биатлонистка Виктория Сливко, ставшая первой в рейтинге Союза биатлонистов России по итогам сезона-2022/2023, ответила, посещали ли её когда-нибудь мысли уйти из профессионального спорта.

«Честно, пару раз хотела это сделать. Но потом поняла, что я в биатлоне ещё не всё сказала», — сказала Сливко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Напомним, 29-летняя Сливко сама приняла решение готовиться к предстоящему сезону отдельно от национальной команды. При этом ей удалось сохранить заработную плату от ЦСП. В прошлом сезоне Виктория стала обладательницей Кубка России.

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