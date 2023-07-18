«Я ещё не всё сказала». Лучшая биатлонистка России рассказала, что хотела бросить спорт

Чемпионка Европы 2016 года в сингл-миксте биатлонистка Виктория Сливко, ставшая первой в рейтинге Союза биатлонистов России по итогам сезона-2022/2023, ответила, посещали ли её когда-нибудь мысли уйти из профессионального спорта.

«Честно, пару раз хотела это сделать. Но потом поняла, что я в биатлоне ещё не всё сказала», — сказала Сливко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Напомним, 29-летняя Сливко сама приняла решение готовиться к предстоящему сезону отдельно от национальной команды. При этом ей удалось сохранить заработную плату от ЦСП. В прошлом сезоне Виктория стала обладательницей Кубка России.