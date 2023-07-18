«О нет!» Биатлонистка Сливко сказала, что не хочет возвращаться в сборную России

Чемпионка Европы 2016 года в сингл-миксте биатлонистка Виктория Сливко, ставшая первой в рейтинге Союза биатлонистов России по итогам сезона-2022/2023, ответила, не возникло ли у неё после совместного сбора в Сочи с группой тренера сборной России Михаила Шашилова желание вернуться в состав национальной команды.

«О нет! В команду я точно не хочу, даже мысли такой не было», — сказала Сливко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Напомним, 29-летняя Сливко сама приняла решение готовиться к предстоящему сезону отдельно от национальной команды. При этом ей удалось сохранить заработную плату от ЦСП. В прошлом сезоне Виктория стала обладательницей Кубка России.