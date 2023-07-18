Биатлонистка Виктория Сливко заявила, что хочет попробовать себя в лыжных гонках

Чемпионка Европы 2016 года в сингл-миксте биатлонистка Виктория Сливко, ставшая первой в рейтинге Союза биатлонистов России по итогам сезона-2022/2023, заявила о намерении в следующем сезоне попробовать себя в официальных соревнованиях по лыжным гонкам.

«В предстоящем сезоне хочу сама попробовать пробежать в лыжных гонках. Нужно просто пробежаться, чтобы понять – можно с ними бороться или нет», — сказала Сливко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Напомним, 29-летняя Сливко сама приняла решение готовиться к предстоящему сезону отдельно от национальной команды. При этом ей удалось сохранить заработную плату от ЦСП.