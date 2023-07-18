Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Биатлонистка Виктория Сливко заявила, что хочет попробовать себя в лыжных гонках

Биатлонистка Виктория Сливко заявила, что хочет попробовать себя в лыжных гонках
Комментарии

Чемпионка Европы 2016 года в сингл-миксте биатлонистка Виктория Сливко, ставшая первой в рейтинге Союза биатлонистов России по итогам сезона-2022/2023, заявила о намерении в следующем сезоне попробовать себя в официальных соревнованиях по лыжным гонкам.

«В предстоящем сезоне хочу сама попробовать пробежать в лыжных гонках. Нужно просто пробежаться, чтобы понять – можно с ними бороться или нет», — сказала Сливко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Напомним, 29-летняя Сливко сама приняла решение готовиться к предстоящему сезону отдельно от национальной команды. При этом ей удалось сохранить заработную плату от ЦСП.

Материалы по теме
«Честно, пару раз хотела всё бросить». Блиц-интервью с лучшей биатлонисткой России
Эксклюзив
«Честно, пару раз хотела всё бросить». Блиц-интервью с лучшей биатлонисткой России
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023