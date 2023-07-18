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«Ухаживаю за огурчиками». Биатлонистка Сливко рассказала, как проводит свободное время

«Ухаживаю за огурчиками». Биатлонистка Сливко рассказала, как проводит свободное время
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Чемпионка Европы 2016 года в сингл-миксте биатлонистка Виктория Сливко, ставшая первой в рейтинге Союза биатлонистов России по итогам сезона-2022/2023, рассказала, как любит проводить своё свободное время.

«Больше всего я люблю проводить время в деревне у мамы, там всегда найдутся занятия по душе, ведь у нас огород. Тем более я очень люблю огурчики, сама их сажала, а теперь ухаживаю за ними. Сейчас пока не вышиваю, могу книгу почитать в свободное время. Да и времени на хобби меньше, у меня университет, нужно учёбой заниматься», — сказала Сливко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Напомним, 29-летняя Сливко сама приняла решение готовиться к предстоящему сезону отдельно от национальной команды.

Полностью эксклюзивное интервью с Викторией Сливко доступно по ссылке.

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