Миронова рассказала, чувствует ли разницу между подготовкой в сборной и за счёт региона

Российская биатлонистка, серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года Светлана Миронова рассказала, чувствует ли она разницу между централизованной подготовкой в сборной и тренировками за счёт региона. Спортсменка не вышла в сборную России на подготовку к сезону-2023/2024.
«Большой разницы не чувствую. Тренеры со мной работают так же, как со всеми. Не чувствую какого‑то ущемления. Единственное — у меня нет зарплаты в Центре спортивной подготовки (ЦСП), у меня нет экипировки, ну и все моменты приходится организовывать самой. Например, купить билеты, отчитаться за них. Бюрократия, так скажем. Всё это приходится делать самой, раньше я с этим не сталкивалась», — цитирует Миронову «Матч ТВ».
Напомним, спортсменка тренируется в группе Артёма Истомина за счёт средств Федерации биатлона Свердловской области.
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