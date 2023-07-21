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Фийон Майе поделился эмоциями от посещения велогонки «Тур де Франс»

Фийон Майе поделился эмоциями от посещения велогонки «Тур де Франс»
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Французский биатлонист Кентен Фийон Майе поделился впечатлениями от посещения многодневки «Тур де Франс». Спортсмен был зрителем на этапе Муаран-ан-Монтань – Полиньи.

«Велоспорт — один из первых видов спорта, которым я занимался с большим удовольствием. Я следил за «Тур де Франс», поэтому теперь езда на велосипеде является неотъемлемой частью моей подготовки к соревнованиям. Я чувствую себе привилегированным, находясь здесь, так близко. Хотелось бы жить рядом с командой, но знаю, что происходит вокруг большого турнира, и не хочу беспокоить спортсменов. Но хотелось бы заявиться на турнир меньшего масштаба, чтобы испытать опыт гонщиков.

Рад быть здесь, потому что могу увидеть гораздо больше, чем показывают по телевизору. Общаться с гонщиками, видеть, как у них дела, какие ритмы и трудности — это здорово. Это прекрасный день для меня, как для человека, который любит кататься на велосипеде, будь то профессиональная трасса или тренировка.

Я потрясён Погачаром, это был очень хороший бой. Но сейчас превосходство Вингегора во времени стало впечатляющим. Он был очень быстр, но и Погачар был монументален. Знаю, каково участвовать в крупном турнире в испытании на время, понимаю, на что это похоже. Но Вингегор справляется со своими силами, поэтому его можно поздравить», — приводит слова биатлониста издание Fondo Italia со ссылкой на Dauphiné Libéré.

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