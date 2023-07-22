Домрачева и Бьорндален опубликовали фото с выписки из роддома со второй дочерью

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира, бывшая белорусская биатлонистка Дарья Домрачева опубликовала в социальных сетях фото с выписки из родильного дома, в котором она родила вторую дочь.
Напомним, Домрачева и восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира, легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален 17 июля во второй раз стали родителями. У них также есть дочь Ксения, которая родилась в октябре 2016 года.
Фото: из личного архива Дарьи Домрачевой
«С огромной благодарностью к тем, кто помог появиться на свет нашей маленькой крошке! Спасибо всему персоналу 5-го родильного дома города Минск за ваш профессионализм, заботу, внимание к нам и ко всем мамам, деткам и папам, приезжающим к вам!
Отдельная благодарность Шостаку Василию Анатольевичу, Савиной Светлане Ивановне, Скороваровой Надежде Анатольевне и всем вашим великолепным помощницам и помощникам! Спасибо за ваш труд! Вы – замечательные!» — подписала фото Домрачева.
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