Домрачева и Бьорндален опубликовали фото с выписки из роддома со второй дочерью

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира, бывшая белорусская биатлонистка Дарья Домрачева опубликовала в социальных сетях фото с выписки из родильного дома, в котором она родила вторую дочь.

Напомним, Домрачева и восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира, легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален 17 июля во второй раз стали родителями. У них также есть дочь Ксения, которая родилась в октябре 2016 года.

Фото: из личного архива Дарьи Домрачевой

«С огромной благодарностью к тем, кто помог появиться на свет нашей маленькой крошке! Спасибо всему персоналу 5-го родильного дома города Минск за ваш профессионализм, заботу, внимание к нам и ко всем мамам, деткам и папам, приезжающим к вам!

Отдельная благодарность Шостаку Василию Анатольевичу, Савиной Светлане Ивановне, Скороваровой Надежде Анатольевне и всем вашим великолепным помощницам и помощникам! Спасибо за ваш труд! Вы – замечательные!» — подписала фото Домрачева.