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Жаклен — о заявке Франции на проведение ОИ-2030: перспектива выступать так долго пугает

Жаклен — о заявке Франции на проведение ОИ-2030: перспектива выступать так долго пугает
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Французский биатлонист, четырёхкратный чемпион мира Эмильен Жаклен высказался о совместной заявке двух французских регионов на проведение Олимпийских игр — 2030.

«В 2030 году мне будет 34–35 лет, так что моё участие возможно, но я не уверен. Трудно предсказать будущее. Олимпиада может пройти во Франции в 2030 году, и перспектива выступать так долго пугает меня. Я люблю свой вид спорта, но решающую роль будут играть результаты и мотивация. На данный момент я сосредоточен на 2026 годе. В любом случае это отличная новость для всего французского спорта. Скрестим пальцы и посмотрим, что произойдёт», — приводит слова Жаклена Le Dauphine Libere.

Напомним, регионы Овернь — Рона — Альпы и Прованс — Альпы — Лазурный Берег ранее объявили, что намерены подать совместную заявку на проведение зимних Олимпийских игр в Международный олимпийский комитет (МОК).

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