Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Несмотря ни на что, мы должны уважать правила». Глава СБР Майгуров – об отношениях с IBU

«Несмотря ни на что, мы должны уважать правила». Глава СБР Майгуров – об отношениях с IBU
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о взаимоотношениях организации с Международным союзом биатлонистов (IBU) и прокомментировал недопуск сборной Узбекистана на Кубок Содружества из-за того, что Федерация биатлона страны не получила разрешение IBU.

«Несмотря ни на что, мы остаёмся страной-членом IBU и должны уважать правила соревнований и мероприятий Международного союза биатлонистов. Наша позиция – российские биатлонисты отстранены от международных стартов незаслуженно, по политическим мотивам, никаких правил IBU мы не нарушали. Зачем же сейчас на ровном месте идти на сознательное нарушение и давать повод для каких-то обоснованных санкций?» — сказал Майгуров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Материалы по теме
«Невесёлая арифметика, сколько ни зарабатывай». Ответ шефа российского биатлона на критику
Эксклюзив
«Невесёлая арифметика, сколько ни зарабатывай». Ответ шефа российского биатлона на критику
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023