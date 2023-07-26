«Несмотря ни на что, мы должны уважать правила». Глава СБР Майгуров – об отношениях с IBU

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о взаимоотношениях организации с Международным союзом биатлонистов (IBU) и прокомментировал недопуск сборной Узбекистана на Кубок Содружества из-за того, что Федерация биатлона страны не получила разрешение IBU.
«Несмотря ни на что, мы остаёмся страной-членом IBU и должны уважать правила соревнований и мероприятий Международного союза биатлонистов. Наша позиция – российские биатлонисты отстранены от международных стартов незаслуженно, по политическим мотивам, никаких правил IBU мы не нарушали. Зачем же сейчас на ровном месте идти на сознательное нарушение и давать повод для каких-то обоснованных санкций?» — сказал Майгуров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
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