«Каминскому есть о чём задуматься». Глава СБР — об уходе биатлонистов на самоподготовку

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров поделился мнением о решении некоторых биатлонистов готовиться к новому сезону отдельно от национальной команды. Напомним, на самоподготовку ушли Александр Логинов, Антон Бабиков, Виктория Сливко и другие биатлонисты.
«Видна ли в группе Каминского какая-то проблема во взаимоотношениях тренер – спортсмен? Признаю, доля истины в такой постановке вопросе есть. Тут и Юрию Михайловичу есть о чём задуматься. В идеале мы бы хотели прийти к тому, чтобы сильнейшие тренировались с сильнейшими. С другой стороны, я могу понять опытных спортсменов – сам на поздних этапах карьеры предпочитал самоподготовку работе в составе группы», — сказал Майгуров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
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