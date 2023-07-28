Линн Перссон: реабилитация проходит хорошо, но не могу сказать, когда буду в порядке

Олимпийская чемпионка в эстафете шведская биатлонистка Линн Перссон рассказала о своём состоянии и поделилась эмоциями от возвращения к тренировочному процессу.

«Реабилитация проходит хорошо, приятно видеть прогресс, потому что трудно обрести форму, когда ты уже на высоте. Я, наверное, никогда не была без движения так долго. Возможность снова бегать после длительного периода без беговых тренировок приносит удовольствие. Я ещё не проводила тренировок на лыжероллерах, так что этим летом пропущу соревнования по этой дисциплине. Пока не могу сказать, когда буду в порядке и полностью готова выполнить полноценную тренировку», — приводит слова Перссон Varmlands Folkblad.

Напомним, Перссон на протяжении прошлого сезона испытывала боли в бедре, плече и паховой зоне, что мешало ей на тренировках и в соревнованиях. Несмотря на это, Перссон завоевала три медали на прошедшем чемпионате мира в Оберхофе (Германия). Весной Перссон перенесла две операции.