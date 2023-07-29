Алимбекова-Смольская: когда муж видит ребёнка на УЗИ, сразу запрещает мне тренироваться

Олимпийская чемпионка в эстафете 2018 года, победительница гонок на этапах Кубка мира, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова-Смольская рассказала, удаётся ли её супругу, серебряному призёру Олимпиады-2022 Антону Смольскому помогать ей готовиться к рождению ребёнка.
«Думала, что, когда начнутся все эти вопросы, не буду сильно его напрягать, потому что у него тренировки. Но мне нравится, что он в выходной день говорит: «Куда ты хотела поехать? Давай посмотрим коляску, комод». Понимаем, что потом он уедет и не будет на это времени: там соревнования, сборы. Хорошо, что у него нет такого категоричного: «Вот это точно нет! А вот это да!»
Прислушиваемся к людям, которые нам помогают, подсказки дают. Это и его родственники, у которых уже несколько детей. Мы даже не знали, как выбрать коляску… До сих пор ещё не купили, потому что ребёнок родится ближе к осени, а там совсем другое нужно будет, нежели летом. Время есть.
Антону нравится даже собирать комод для малыша. Уже продумал, где что будет стоять. Я это в нём очень люблю. Ещё ходит со мной на все приёмы к врачу, после которых говорит: «Так, всё, теперь ты точно не тренируешься!» Когда видит ребёнка на УЗИ, сразу запрещает заниматься, потом успокаивается», — приводит слова Алимбековой-Смольской Sport5.by.
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