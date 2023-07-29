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Динара Алимбекова-Смольская: биатлон буду видеть лишь по телевизору, и меня это устраивает

Динара Алимбекова-Смольская: биатлон буду видеть лишь по телевизору, и меня это устраивает
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Олимпийская чемпионка в эстафете 2018 года, победительница гонок на этапах Кубка мира, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова-Смольская поделилась ожиданиями от момента, когда впервые станет мамой.

«Сейчас у меня необычный период. Не знаю, что меня ждёт, могу только примерно представить. Биатлон буду видеть лишь по телевизору, и меня это устраивает. Не буду каждый день нестись на тренировку, будут другие заботы. Очень хочу насладиться этим. На данный момент считаю, что мне нужно проводить с малышом как можно больше времени.

Обсуждали с Антоном. У него намечаются сборы, выезд на снег. Он сможет немного задержаться, чтобы не сразу уезжать и оставлять нас одних. Как будет на самом деле и когда родится ребёнок, мы не можем знать на 100%. Но я очень жду этого момента. Если бы у меня спросили год назад, была бы, наверное, не готова к таким рассуждениям, а сейчас мне уже хочется быть дома, с семьёй», — приводит слова Алимбековой-Смольской Sport5.by.

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