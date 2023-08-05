Кристиансен с 6 промахами выиграл суперспринт на фестивале Blink, Тарьей Бё стал 10-м

В Санднесе (Норвегия) состоялся мужской суперспринт в рамках ежегодного лыжероллерного фестиваля Blink. Его победителем, несмотря на 6 промахов, стал олимпийский чемпион 2022 года, трёхкратный чемпион мира в эстафетах, норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен.

Лыжероллеры. Фестиваль Blink. Суперспринт. Мужчины

1. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 14.03,4 секунды (6 промахов).

2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – отставание 3,6 секунды (3).

3. Йорген Сетер (Норвегия) + 14,0 (5).

4. Эрик Перро (Франция) + 18,0 (6).

5. Роман Рес (Германия) + 33,7 (7).

6. Исак Фрей (Норвегия) + 39,1 (9).

7. Кентен Фийон Майе (Франция) + 43,9 (8).

8. Ветле Паульсен (Норвегия) + 44,7 (7).

9. Бенедикт Долль (Германия) + 45,6 (6).

10. Тарьей Бё (Норвегия) + 47,1 (6).

11. Дмитрий Пидручный (Украина) + 1.12,7 (8).