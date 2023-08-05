Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Кристиансен с 6 промахами выиграл суперспринт на фестивале Blink, Тарьей Бё стал 10-м

Кристиансен с 6 промахами выиграл суперспринт на фестивале Blink, Тарьей Бё стал 10-м
Аудио-версия:
Комментарии

В Санднесе (Норвегия) состоялся мужской суперспринт в рамках ежегодного лыжероллерного фестиваля Blink. Его победителем, несмотря на 6 промахов, стал олимпийский чемпион 2022 года, трёхкратный чемпион мира в эстафетах, норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен.

Лыжероллеры. Фестиваль Blink. Суперспринт. Мужчины

1. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 14.03,4 секунды (6 промахов).
2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – отставание 3,6 секунды (3).
3. Йорген Сетер (Норвегия) + 14,0 (5).
4. Эрик Перро (Франция) + 18,0 (6).
5. Роман Рес (Германия) + 33,7 (7).
6. Исак Фрей (Норвегия) + 39,1 (9).
7. Кентен Фийон Майе (Франция) + 43,9 (8).
8. Ветле Паульсен (Норвегия) + 44,7 (7).
9. Бенедикт Долль (Германия) + 45,6 (6).
10. Тарьей Бё (Норвегия) + 47,1 (6).
11. Дмитрий Пидручный (Украина) + 1.12,7 (8).

Материалы по теме
Как биатлонисты проводят лето. Российские спортсмены уже пашут, иностранцы — отдыхают
Истории
Как биатлонисты проводят лето. Российские спортсмены уже пашут, иностранцы — отдыхают
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023