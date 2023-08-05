Кристиансен с 6 промахами выиграл суперспринт на фестивале Blink, Тарьей Бё стал 10-м

В Санднесе (Норвегия) состоялся мужской суперспринт в рамках ежегодного лыжероллерного фестиваля Blink. Его победителем, несмотря на 6 промахов, стал олимпийский чемпион 2022 года, трёхкратный чемпион мира в эстафетах, норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен.
Лыжероллеры. Фестиваль Blink. Суперспринт. Мужчины
1. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 14.03,4 секунды (6 промахов).
2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – отставание 3,6 секунды (3).
3. Йорген Сетер (Норвегия) + 14,0 (5).
4. Эрик Перро (Франция) + 18,0 (6).
5. Роман Рес (Германия) + 33,7 (7).
6. Исак Фрей (Норвегия) + 39,1 (9).
7. Кентен Фийон Майе (Франция) + 43,9 (8).
8. Ветле Паульсен (Норвегия) + 44,7 (7).
9. Бенедикт Долль (Германия) + 45,6 (6).
10. Тарьей Бё (Норвегия) + 47,1 (6).
11. Дмитрий Пидручный (Украина) + 1.12,7 (8).
- 5 августа 2023
-
10:43
-
10:29
- 4 августа 2023
-
15:20
-
10:19
-
09:47
-
00:53
-
00:39
-
00:32
- 3 августа 2023
-
20:24
-
19:27
- 2 августа 2023
-
15:25
- 31 июля 2023
-
20:02
-
12:40
- 30 июля 2023
-
20:34
-
13:10
-
12:37
-
12:02
- 29 июля 2023
-
16:18
-
15:37
-
14:42
-
14:31
-
11:42
- 28 июля 2023
-
15:42
-
15:17
- 26 июля 2023
-
17:40
-
17:15
-
16:50
-
16:32
-
16:25
-
16:00
-
15:35
-
15:15
-
15:05
-
11:00
-
09:41